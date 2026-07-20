Arda Güler'den Fenerbahçe sürprizi: Kayıtsız kalamadı
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü unutmadı. Güler, Fenerbahçe'nin gönderisini paylayarak Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Türkiye'ye gelerek bir süre ailesiyle birlikte tatil yapan Arda Güler sezonu açtı. Tatilin ardından İspanya'ya geri dönen milli futbolcu çalışmalara başladı. Tesislere giden Arda Güler antrenmana çıktı.
'DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ' PAYLAŞIMI
Tatilin ardından hemen çalışmalara başlayan milli futbolcu, 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne kayıtsız kalamadı. Güler, sarı-lacivertlilerin gönderisini paylaşarak taraftarların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.
MOURINHO'YLA ÇALIŞACAK
Arda Güler yeni sezonda Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho'yla beraber çalışacak. Portekizli teknik adamın Arda Güler'le ilgili ne karar vereceği merakla bekleniyor. İlk etapta takımın kilit parçası haline geleceği belirtilen Arda Güler için daha sonra ise hamle oyuncusu olacağı kaydedildi.
6 GOL VE 14 ASİSTLİK KATKI
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 255 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.