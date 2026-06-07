Real Madrid'den Osimhen planı: Seçim vaadi olarak duyurdular

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da her ne kadar yönetim, Victor Osimhen'i takımda tutacağını söylese de yeni bir iddia ortaya atıldı.

REAL MADRID İÇİN OSIMHEN İDDİASI

Africa Foot'un haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de başkan Florentino Perez, Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.

Eflatun Beyazlılar'da yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Florentino Perez'in seçim vaadi olarak duyurduğu golcünün Victor Osimhen olduğu ifade edildi.

TRANSFER İÇİN 150 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDILAR

Florentino Perez, golcü transferine dair yaptığı açıklamada her ne kadar isim belirtmese de 150 milyon euro bütçe ayırdıklarını kaydetti. 150 milyon euronun Galatasaray'ın transfer için istediği minimum bonservis bedeli olması nedeniyle iddialar güçlendi.

33 MAÇTA 22 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Victor Osimhen, 2 bin 566 dakika sahada kaldı. Nijeryalı futbolcu, 22 gol ve 8 asist kaydetti.