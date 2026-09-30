Portekiz’de Türk bayrağını zirveye taşıdılar! TSK dünya şampiyonu oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Modern Pentatlon Takımı, Portekiz’de düzenlenen 50’nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’nda takım tasnifinde elde ettiği derecelerle dünya şampiyonluğuna ulaştı. TSK ekibi takım tasnifinde 2 birincilik ve 1 ikincilik, ferdi tasnifte ise 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

15 ÜLKENİN SPORCULARI MÜCADELE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şampiyona, 22-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Portekiz’in Caldas De Rainha kentinde düzenlendi. Portekiz Silahlı Kuvvetlerinin organizasyonunda gerçekleştirilen 50’nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’na 15 ülke katıldı.

TSK EKİBİNDEN FARKLI DİSİPLİNLERDE BAŞARI

Şampiyonada TSK Modern Pentatlon Takımı, engelli koşu ile atış-koşu kombinasyonunun da aralarında bulunduğu üç farklı disiplinde mücadele etti. Takım tasnifinde 2 birincilik ve 1 ikincilik elde eden TSK ekibi, ferdi tasnifte de 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı. Bu dereceler sonucunda TSK Modern Pentatlon Takımı dünya şampiyonu oldu.

ATIŞ-KOŞU KOMBİNASYONUNDA EN YÜKSEK İSABET ORANI

TSK Modern Pentatlon Takımı, şampiyonada atış-koşu kombinasyonunda “en yüksek isabet oranı” derecesine de ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, şampiyonada mücadele eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. (ANKA)