Portekiz'de Ronaldo krizi: Kampı terk etti

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile karşılaşan Portekiz sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo ikinci yarıda ısınmaya çıksa da oyuna giremedi.

Karşılaşmanın ardından doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo maçtan ertesi gün gerçekleştirilen antrenmanda yedek futbolcularla birlikte sahaya çıkmayı reddetti.

"HİÇBİR OYUNCU FİKRİMİ DEĞİŞTİREMEZ"

Yaşananlar üzerine konuşan Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus, "İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri" dedi.

"DRAMA ÇIKARMAYIN"

Ronaldo'nun tepkisi hakkında Jorge Jesus, "Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil" ifadelerini kullandı.

KAMPI TERK ETTİ

Marca'nın haberine göre; Jorge Jesus'un sözlerine sinirlenen Cristiano Ronaldo apar topar milli takım kampını terk etti.