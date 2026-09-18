Portekiz milli takımında şok karar: Kadroya çağırılmadı

Jorge Jesus Portekiz Milli Takımı'nda başlayan yeni teknik direktörlük döneminin ilk aday kadrosu ilan edilirken, sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü hücum oyuncusunun da listede kendisine yer bulduğu açıklandı.

Portekiz'de teknik direktörlük koltuğuna oturan deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus, milli takımın başındaki ilk kadro tercihini gerçekleştirdi ve Süper Lig'de taşları yerinden oynatacak bir karara imza attı.

LEAO KADRODA, SEMEDO YOK

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Rafael Leao'yu listeye dahil ederken, ezeli rakip Fenerbahçe'de oynayan Nelson Semedo'yu ise şok bir kararla kadroya çağırmadı.

RONALDO KADROYA ÇAĞIRILDI

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un belirlediği ilk milli takım kadrosunda dünya futbolunun en önemli isimleri yer aldı. Galatasaraylı yıldız Rafael Leao'nun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha ve Ruben Dias gibi isimler de açıklanan 24 kişilik listede kendilerine yer buldu.

JESUS'UN İLK SINAVI GALLER

Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz Milli Takımı, yeni dönemin perdesini 24 Eylül'de sahasında oynayacağı Galler maçıyla açacak.