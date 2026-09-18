Veda karşılaşmasında tanıdık bir isim

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Geçtiğimiz günlerde Arjantin Milli Takımından emekli olduğunu duyuran yaşayan efsane ülkesiyle çıkacağı son maçını Benin Milli Takımına karşı son maçına çıkacak.

OLAİTAN'A KARŞI OYNAYACAK

Milli takım kariyerini noktalama kararı alan efsane futbolcunun Arjantin formasıyla çıkacağı son veda mücadelesinde, siyah-beyazlıların genç orta saha oyuncusunun da rakip olarak sahada yer alacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın yetenekli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Benin Milli Takımı'nın Arjantin ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosuna davet edildi.

DEV MAÇ 6 EKİM'DE

6 Ekim'de oynanacak bu dev hazırlık karşılaşması, dünya futbolunun bir numaralı ismi Lionel Messi’nin milli formayla son dansı olacak. Genç yıldız Olaitan, bu tarihi randevuda efsane oyuncuya karşı sahada galibiyet mücadelesi verecek.

LİONEL MESSİ'NİN UNUTULMAZ MİLLİ TAKIM SERÜVENİ

Arjantin Milli Takımı formasıyla ilk maçına 2005 yılında çıkan Lionel Messi, ülkesinin en önemli başarılarında başrol oynadı.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan yıldız futbolcu, 2021'de Copa América'yı kazanarak A Milli Takım seviyesindeki ilk büyük kupasını kaldırdı.

Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşırken turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. 2024 Copa América'da da şampiyonluk yaşayan Messi, milli takım kariyerine dört büyük kupa sığdırdı.