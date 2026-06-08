Perez Mourinho'yu resmen açıkladı: Arda Güler belli oldu

İspanyol devi Real Madrid'te başkanlığa tekrar Florentino Perez seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Perez, 21 bin 741 oy aldı. Rakibi Enrique Riquelme ise 11 bin 184 oyda kaldı.

2030 yılına kadar görevde kalacak olan 79 yaşındaki Perez, seçilir seçilmez teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirildiğini resmen açıkladı.

Perez, şunları söyledi:

"Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir."

ARDA GÜLER KARARI

Perez'in seçilmesi ve Mourinho'nun da teknik direktörlüğe getirilmesiyle milli futbolcu Arda Güler'le ilgili karar da kesinlik kazandı.

Hem Perez'in hem de Mourinho'nun Arda Güler'in takımda kalması ve yeni sezonda kilit rol oynaması yönünde kararı ortaya çıkmıştı.

Arda Güler'i İngiliz takımları transfer etmek istiyordu.