LaLiga'da beklenen Arda Güler kararı resmen açıklandı: İspanyollar güzel haberi verdi
Milli futbolcumuz Arda Güler'in Elche'ye 70 metre uzaklıktan attığı gol LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı gol, İspanya LaLiga'da sezonun en iyi golü seçildi.
70 METRE UZAKLIKTAN ATTI
LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golünün videosu paylaşılarak, "Orta sahadan. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor." ifadeleri kullanıldı.
Milli futbolcu, LaLiga'da sezonun golünü, 28. haftada Elche'yi 4-1 yendikleri maçın 89. dakikasında kalecinin öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan atmıştı.
6 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asist kaydederek beğeni topladı. Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın Yükselen Yıldızı' seçildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi