Halk TV Spor Paul Pogba için flaş iddia: Yolu Türkiye'ye düşebilir

Paul Pogba için flaş iddia: Yolu Türkiye'ye düşebilir Bir dönem dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Paul Pogba için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız yıldızın kariyerine Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.