Paul Pogba için flaş iddia: Yolu Türkiye'ye düşebilir
Bir dönem dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Paul Pogba için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız yıldızın kariyerine Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.
Paul Pogba'nın geleceğiyle ilgili futbol dünyasını hareketlendirecek bir iddia gündeme geldi. Kariyerinde önemli kulüplerde forma giyen Fransız yıldızın yeni adresinin Türkiye olabileceği konuşuluyor.
Fransız yıldız için Türkiye'den dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız yıldızın kariyerine Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.
BURSASPOR'DAN SÜRPRİZ HAMLE
İddiaya göre Bursaspor, Paul Pogba transferi için harekete geçti. Yeşil-beyazlıların dünyaca ünlü Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmayı planladığı öne sürüldü.
Kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Pogba, uzun yıllar dünya futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında yer aldı.
POGBA'NIN TÜRKİYE MACERASI GÜNDEMDE
Fransız yıldızın Türkiye'ye transfer ihtimali futbolseverler arasında büyük merak uyandırırken, Bursaspor iddiası da transfer gündemine damga vurdu.
Pogba'nın kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, transfer sürecinde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.