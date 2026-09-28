Lamine Yamal'dan Salah sözleri: Mısır basınına damga vuran açıklama

18 yaşındaki yıldız, Salah'ı överken genç yetenek Hamza hakkında da iddialı konuştu. Yamal'ın Lionel Messi tercihi ise ayrıca gündem oldu.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Mısır basınına verdiği röportajla gündeme oturdu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyileri arasında yer alan Yamal, Muhammed Salah hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

YAMAL'DAN SALAH'A OLAY SÖZLER

Mısır futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Hamza'nın ileride Muhammed Salah'ın seviyesine çıkıp çıkamayacağı sorulan Yamal, söz konusu kıyaslamada Salah'ın kariyerine dikkat çekti.

Genç yıldız, Mısırlı futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Salah olağanüstü ve efsane bir süperstar. Premier Lig tarihinin en iyi Afrikalı futbolcularından biri."

Yamal'ın Salah için kullandığı bu ifadeler Mısır basınında geniş yankı buldu.

"HAMZA'NIN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Lamine Yamal, genç futbolcu Hamza'nın geleceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

18 yaşındaki oyuncu, Hamza'nın Salah seviyesine ulaşıp ulaşamayacağının zaman içerisinde belli olacağını belirtirken genç yeteneğe övgüler yağdırdı.

"Zaman gösterecek ancak kesinlikle büyük bir yetenek ve potansiyel ortaya koyuyor. Üst düzey bir yıldız olabilecek temele sahip. Mısır futbolunun yeni bayrak taşıyan ismi olabilirse bu harika olur. Bu hedefe ulaşmasını içtenlikle diliyorum."

MESSI CEVABI ŞAŞIRTMADI

Röportajda Lamine Yamal'a futbol tarihinin en iyi oyuncusunun kim olduğu da soruldu.

Barcelona'nın genç yıldızı, bu soruya hiç düşünmeden Lionel Messi yanıtını verdi.

"Benim için cevap kesinlikle Messi. Çocukluğumdan kalan futbol anılarımda da geçmiş görüntüleri izlediğimde de tercihim her zaman Messi olacak."

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

Yamal, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi hedefiyle ilgili de konuştu.

Genç yıldız, Katalan ekibinin hedefinin kupayı kazanmak olduğunu belirtirken, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yalnızca yeteneğin yeterli olmadığını vurguladı.

Yamal'a göre tecrübe ve özellikle büyük maçlarda ortaya konan performans da Şampiyonlar Ligi'nde başarı için önemli faktörler arasında yer alıyor.