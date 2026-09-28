Milli maçta Fatih Terim'e görev: Yıllar sonra büyük sürpriz

Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı kritik mücadelede Fatih Terim'e yıllar sonra tekrar büyük bir sürpriz yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

FATİH TERİM'DEN SÜRPRİZ GÖREV

Karşılaşma öncesinde dikkat çeken gelişme ise Fatih Terim'le ilgili oldu.

Türk futbolunun deneyimli teknik adamı, Türkiye-İtalya karşılaşmasında yıllar sonra yorumcu koltuğunda oturacak.

Mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulunan Terim, hem Türkiye hem de İtalya'nın galibiyete ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Fatih Terim, karşılaşmanın milli takım açısından önemine dikkat çekerek Türkiye'nin Dünya Kupası sonrasında yeni bir başlangıç yapabileceğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, iki takımın da kazanmak zorunda olduğu bir mücadeleye çıkacağını belirtirken, Türkiye açısından karşılaşmanın önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Terim'in maç öncesindeki değerlendirmeleri, karşılaşma sırasında yapacağı yorumlar öncesinde de merak konusu oldu.