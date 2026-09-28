Amedspor'dan ayrıldı: TFF 2. Lig'i karıştırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Kütahyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmaya damga vuran isim ise bir dönem Amedspor forması giyen Berk İsmail Ünsal oldu.

BERK İSMAİL'DEN ÇİFTE GOL

Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü 20. dakikada Berk İsmail Ünsal ile buldu. Tecrübeli golcünün kaydettiği golle öne geçen Sakaryaspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren yeşil-siyahlılar, 49. dakikada bir kez daha Berk İsmail Ünsal'ın ayağından gol bularak farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince Sakaryaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ESKİ AMEDSPORLULAR İLK 11'DE

Sakaryaspor'da mücadeleye eski Amedspor futbolcuları Berk İsmail Ünsal ve Serkan Odabaşoğlu ilk 11'de başladı. Özellikle Berk İsmail attığı iki golle maçın yıldızı olmayı başarırken, taraftarlardan da büyük alkış aldı.

4'TE 4 YAPARAK ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Sakaryaspor, yeni sezona fırtına gibi başladı. İlk dört haftada oynadığı tüm maçları kazanan yeşil-siyahlı ekip, topladığı 12 puanla zirvedeki yerini korudu.

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Sakaryaspor'da teknik heyet ve taraftarlar, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun. Özellikle Berk İsmail Ünsal'ın son haftalardaki form grafiği, takımın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor.

AMEDSPOR'DAN SONRA YENİDEN PARLIYOR

Amedspor formasıyla da önemli performanslara imza atan Berk İsmail Ünsal, Sakaryaspor'da yeniden çıkış yakalamış durumda. Tecrübeli forvet, Kütahyaspor karşısında attığı iki golle hem takımına üç puanı getirdi hem de golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu.