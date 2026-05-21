Panathinikos Başkanı Ergin Ataman defterini kapattı

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'taki geleceğine dair ayrılık iddiaları tırmanırken kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan sürpriz bir hamle geldi. Başkan, şampiyonluk fotoğrafını paylaşarak Ataman'ın yanında durduğunun güçlü sinyalini verdi.

BAŞKAN PAYLAŞIM YAPTI! SON NOKTAYI KOYDU

Valencia Basket'e elenerek kendi evinde düzenlenecek Final Four'u kaçıran Panathinaikos'ta Ergin Ataman'ın geleceğine ilişkin ayrılık iddiaları her geçen gün büyürken kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos beklenmedik bir adım attı.

Giannakopoulos, Instagram hesabından 2024 EuroLeague şampiyonluğunun hemen ardından çekilen ve Ataman ile birlikte poz verdiği bir fotoğrafı paylaşarak Ergin Ataman defterini resmen kapattı ve ayrılık iddialarına son verdi.

PAYLAŞIMIN SATIRLARI ARASINDA NE VAR?

Giannakopoulos'un paylaşımına eşlik eden sözler, yalnızca bir fotoğraf açıklamasının çok ötesine geçti. "Bu anları unutup insanları ve yaşananları değersizleştiren herkes, takımımızı sevdiğini söylemeyi hak etmiyordur" diyen başkan, eleştirilerin doğrudan hedefine girdi. "Daha sonra konuşacağız çünkü yapacak işlerimiz var" ifadesiyle de sürecin henüz kapanmadığını ve taraflar arasındaki diyaloğun devam ettiğini ortaya koydu. Paylaşımın sonundaki "Bugünkü buluşma noktamızın neresi olduğuna bakın" notu ise dikkatlerden kaçmadı; bu satır, Ataman ile Giannakopoulos'un o gün bir araya geldiğine işaret etti.

2024 ŞAMPİYONLUĞU HAFIZALARDA

Giannakopoulos'un seçtiği fotoğraf tesadüfi değil. Panathinaikos'un Ergin Ataman önderliğinde 2024'te kazandığı EuroLeague şampiyonluğu, kulüp tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturuyor. Başkanın bu kareyi bilinçli olarak seçmesi, Ataman'ın kulübe kattığı değerin görmezden gelinemeyeceğini hatırlatma çabası olarak okundu.

ATAMAN İÇİN TABLO DEĞİŞİYOR

Başkanın bu duygusal ve sembolik paylaşımı, Ataman'ın Panathinaikos'taki geleceğine ilişkin dengeleri değiştirecek. Ayrılığın an meselesi olduğu yazılırken gelen bu destek sinyali, sözleşmesinde 1 yıl daha bulunan Ataman'ın koltuğunun düşünüldüğü kadar sarsılmadığına işaret eetti. Tazminat meselesinin çözüme kavuşturulması beklenirken Giannakopoulos'un tutumu sürecini Ataman'ın lehine çevirdi.

KARAR YAKINDA NETLEŞECEK

"Daha sonra konuşacağız" ifadesi, Panathinaikos'un bu meseleyi kamuoyu önünde değil, kapalı kapılar ardında çözmeyi tercih ettiğine işaret etti. 22-24 Mayıs'ta Atina'da oynanacak Final Four'un sonrasında karar açıklanacak.