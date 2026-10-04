Ozan Kabak'tan İtalya maçı öncesi mesaj: Bunu söylemekten çekinmiyorum

Milli futbolcu, İtalya'nın gücünün farkında olduklarını belirterek bu kez farklı bir performans ortaya koyacaklarını ve maçı kazanmak istediklerini söyledi.

"ONLARIN GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ"

Ozan Kabak, "Biz iyi oyuncularız, iyi de çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. Ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. İyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Takım içindeki birlikteliğe vurgu yapan Kabak, "Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BUNU SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMİYORUM"

Savunmada yaşanan sorunlara da değinen milli futbolcu, "Defansif olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık" sözlerini kullandı.