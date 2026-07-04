Onuachu depremi! Parayı duyunca formayı öptüğünü unuttu: Aklını bu kulüp çeldi

Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren Paul Onuachu ile ilgili ortaya atılan bir iddia camiada deprem etkisi yarattı.

Nijeryalı futbolcu, geçen sezon 36 resmi maçta 26 gol atmıştı.

Onuachu'nun Trabzonspor'dan kazandığı paranın 10 katından bile fazla para teklifi alınca ayrılmak istediği ileri sürüldü. Golcü oyuncunun aklını çelen kulüp de ortaya çıktı.

YILDA 22 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Nijerya'da yayın yapan Naija Ballers'ta yer alan habere göre Trabzonspor'dan yıllık 2 milyon euro kazanan futbolcuya yıllık 22 milyon euro teklif ettiler.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu, attığı her golden sonra Trabzonspor formasını öpüyordu. Ama bu astronomik teklifi geri çeviremedi ve kabul etti. Kulübün Suudi Arabistan'dan Al Ahli olduğu haberde yer aldı.

Al Ahli'nin Onuachu'yu geçen sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından 5 milyon 670 bin euroya alan Trabzonspor'a da bonservis için 20 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Trabzonspor'un bunu kabul etmediği ve kendilerinden habersiz futbolcuyla görüşüldüğü için Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi.

Bordo mavililerin Onuachu'nun gitmesi olasılığı üzerine santrfor arayışlarına başladığı da ileri sürüldü.