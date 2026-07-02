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Önce savaş uçaklarıyla şov yaptılar sonra Bosna Hersek'i yıktılar

ABD, 10 kişi kaldığı maçta Bosna Hersek'i yenerek son 16 turuna çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Önce savaş uçaklarıyla şov yaptılar sonra Bosna Hersek'i yıktılar

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, şampiyonanın ev sahiplerinden ABD 10 kişi kalmasına rağmen Bosna Hersek'i 2-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi. Bosna Hersek, bu sonuçla elendi.

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San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ABD'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin golleri 45. dakikada Balogun ve 82'de Tillman'dan geldi.
ABD'de Balogun, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
ABD son 16 turunda, Senegal'i eleyen Belçika ile eşleşti. ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.

Önce savaş uçaklarıyla şov yaptılar sonra Bosna Hersek'i yıktılar - Resim : 2
Karşılaşma öncesinde okunan ulusal marşların ardından 4 ABD savaş uçağı stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi. Bunun nedeni anlaşılamadı.

ABD-BOSNA HERSEK: 2-0

Stat: San Francisco Bay Area
Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo (Brezilya)
ABD: Freese, Dest (Dk. 88 Berhalter), Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie (Dk. 90+5 Reyna), Tillman, Pulisic (Dk. 88 Pepi), Balogun
Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac (Dk. 75 Tabakovic), Dedic, Katic (Dk. 75 Memic), Radeljic, Gigovic (Dk. 51 Bajraktarevic), Sunjic (Dk. 51 Tahirovic), Demirovic, Alajbegovic, Dzeko (Dk. 51 Mahmic)
Goller: Dk. 45 Balogun, Dk. 82 Tillman (ABD)
Kırmızı kart: Dk. 64 Balogun (ABD)
Sarı kart: Dk. 80 Radeljic (Bosna Hersek)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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