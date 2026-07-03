Onana Trabzonspor'da kaldı: Kulüp ikiye bölündü

Trabzonspor, geçen sezon Manchester United'dan kiralık olarak transfer ettiği file bekçisi Andre Onana ile yollarına devam etme kararı aldı. Karadeniz ekibi, Kamerunlu kaleciyi bir kez daha kadrosuna dahil ederek uzun süredir gündemde olan transfer sürecini olumlu şekilde sonuçlandırdı.

BEDELSİZ KİRALIK ANLAŞMA RESMEN AÇIKLANDI

Bordo-mavili kulüp, Andre Onana'nın Manchester United'dan herhangi bir bedel ödenmeden, kiralık statüsünde yeniden transfer edildiğini kamuoyuyla paylaştı. Trabzonspor'un resmi açıklamasında, oyuncuyla 2026-2027 futbol sezonunu kapsayan bir yıllık geçici transfer anlaşmasına varıldığı belirtildi. Kulüp, bu süreçte Onana'ya 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ile 2 milyon euro imza ücreti ödeyeceğini de duyurdu.

GEÇEN SEZON KALEDE 40 GOL YEDİ

30 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezon boyunca Trabzonspor forması altında 33 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda kalesinde toplam 40 gol gören Onana, 6 karşılaşmada ise rakip hücumlara geçit vermedi. Onana ile yola devam kararı camiayı ikiye böldü. Sosyal medya üzerinden bazı Trabzonspor taraftarları 40 gol yiyen Onana ile yeniden anlaşılmasına tepki gösterdi.

KARİYER GEÇMİŞİ

Kamerun Milli Takımı'nın da kalecisi konumunda bulunan Andre Onana, Avrupa futbolunda Ajax ve Inter gibi kulüplerde forma giydikten sonra Manchester United'a transfer olmuş, ardından geçen sezon kiralık olarak Trabzonspor'a gelmişti. Bordo-mavili camiada kısa sürede güven kazanan tecrübeli file bekçisi, bu yeni anlaşmayla birlikte Süper Lig'deki ikinci sezonuna çıkacak.

KULÜBÜN RESMİ AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın kulübe bedelsiz olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı bildirilirken, oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı ve belirlenen ücret koşullarının uygulanacağı vurgulandı.