Olcay Şahan yıkıldı: Kabus gibi başlangıç

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında 52 Orduspor ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi. Yeni 19 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan tek golle galip ayrıldı.

ALİM HARLAK GALİBİYETİ GETİRDİ

52 Orduspor'a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 66. dakikasında Alim Harlak kaydetti.

2 MAÇI DA KAYBETTİLER

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. sırada yer alan 52 Orduspor liderlik koltuğuna oturdu. 2 maçını da kaybeden 1461 Trabzon FK ise 14. sıraya geriledi.

FİKSTÜR

Ligin bir sonraki haftasında 52 Orduspor deplasmanda Adana 01 Fk ile karşılaşacak. Olcay Şahan ve öğrencileri ise Ankara Demirspor'u konuk edecek. 52 Orduspor maçını 19 Eylül'de 1461 Trabzon FK ise 20 Eylül'de oynayacak.