Siyah-beyazlı futbolcunun sezon başındaki performansı, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki oyuncular arasında da öne çıktı.

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Göztepe'den 5 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer edilen Olaitan, başlangıç döneminde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ancak Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun performansında belirgin bir yükseliş yaşandı.

Orta sahadaki enerjisi ve fizik gücünün yanı sıra hücum organizasyonlarına verdiği katkıyla öne çıkan Olaitan, bu sezon Beşiktaş'ın hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi mücadelelerinde önemli rol üstlendi.

6 ASİSTLİK PERFORMANS

Olaitan, sezon boyunca farklı kulvarlarda toplam 6 asist üretti. Bu asistlerin 2'si Süper Lig'de, 2'si Avrupa Ligi elemelerinde, 2'si ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında geldi.

Bu rakam, Beninli oyuncuyu Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla asist yapan futbolcular arasında ilk 5'e taşıdı. Listenin zirvesinde ise Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Derry Scherhant bulunuyor. Alman futbolcunun toplam 7 asisti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HÜCUMLARINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Olaitan'ın özellikle son haftalardaki performansı, Beşiktaş'ın hücum üretkenliğinde de kendisini gösteriyor. Orta sahada top kazanmasının yanı sıra takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan oyuncu, asistleriyle skor katkısı sağlıyor.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Marsilya karşılaşmasında da iki asist yapan Olaitan, bu maçla birlikte sezonluk asist sayısını 6'ya yükseltmişti.

Siyah-beyazlı ekipte performansını yükselten Olaitan'ın sezonun kalan bölümünde göstereceği performans, takımın hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi hedefleri açısından takip edilen başlıklardan biri olacak.