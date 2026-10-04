Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a özel hediye

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, hem sarı-kırmızılı forma altında hem de A Milli Takım'da sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Son olarak Belçika karşılaşmasında yaşadığı talihsiz olayın ardından genç oyuncuya teknik direktör Okan Buruk'tan destek geldi.

Galatasaray'ın hücumdaki önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılı takımda çıktığı maçlarda beklenen katkıyı veremeyen milli futbolcunun A Milli Takım performansı da eleştirilere neden oldu.

Barış Alper'in son olarak Belçika ile oynanan mücadelede yedek kulübesindeyken sarı kart görmesi ise milli futbolcunun başına gelen talihsizliklere bir yenisini ekledi. Bu kart nedeniyle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Barış Alper, milli takım kampından ayrıldı.

OKAN BURUK'TAN BARIŞ ALPER'E İZİN HEDİYESİ

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncusunun içinde bulunduğu psikolojik durum nedeniyle Barış Alper Yılmaz'a özel izin verdi.

Milli futbolcunun son dönemde yaşadığı moral kaybını göz önünde bulunduran Buruk'un, Barış Alper'in birkaç gün dinlenmesine ve kafasını toparlamasına olanak sağladığı belirtildi.

KEMERBURGAZ'A DÖNECEK

Özel izninin ardından kısa bir süre dinlenecek olan Barış Alper Yılmaz, daha sonra Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına katılacak.

Okan Buruk'un, milli futbolcunun yeniden fiziksel ve mental olarak toparlanarak takıma dönmesini hedeflediği öğrenildi.