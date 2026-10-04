Dursun Özbek'i kızdıracak Hacıosmanoğlu sözleri

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray'ın stadyum zemini, yönetim anlayışı ve transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı kulübe yönelik sert eleştirilerde bulunan Çilingiroğlu, özellikle Rams Park'ın yeni çim zemini hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"ÇİMLERİN TELEF OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın yenilenen saha zeminiyle ilgili konuşan Çilingiroğlu, verilen garantilere rağmen çimlerin kısa sürede sorun yaşayacağını savundu.

Deneyimli yorumcu, "Göreceksiniz Galatasaray'ın çimleri 1 ay içerisinde telef olacak. Bilmeden, bakmadan söylüyorum. Neymiş? Firma garanti vermiş. Tabii ki de öyle diyecek. Başka ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

TFF VE HACIOSMANOĞLU GÖNDERMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Çilingiroğlu, Galatasaray yönetiminin geçmişteki tercihlerini hatırlattı.

Çilingiroğlu, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu lehine oy verdi. Siz desteklediniz o zaman itiraz etmeyeceksiniz. Yıldırım Demirören TFF Başkanı olurken Galatasaray destek vermemişti kendisine. MHK Başkanı'nı istifaya davet ediyorsunuz, zamanında Erden Timur ve Abdürrahim Albayrak da benzer şeyler söylemişti. Farklı bir şey söylemiyorsunuz." diye konuştu.

YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray yönetimindeki isimlerin kamuoyunda yeterince tanınmadığını öne süren Çilingiroğlu, geçmiş dönem yöneticileri örnek gösterdi.

"Dursun Özbek'in bir background'u var, geçmişte kulüpte görevler aldı, Galatasaray Lisesi mezunu ama yönetiminin tanınmış isimleri yok. Ben yöneticileri tanımıyorum. Ergün Gürsoy, Adnan Polat, Abdürrahim Albayrak, Faruk Süren gibi isimler hep tecrübe edinerek yönetimlerde görev aldı." ifadelerini kullanan Çilingiroğlu, mevcut yönetimin uluslararası futbol çevrelerinde yeterli ağırlığa sahip olmadığını savundu.

"YILDIZ FUTBOLCUYU İKNA EDECEK İSİM GÖREMİYORUM"

Transfer süreçlerine de değinen Çilingiroğlu, büyük kulüplerin yalnızca ekonomik güçle değil, yönetsel vizyon ve temsil kabiliyetiyle de fark yaratması gerektiğini söyledi.

Galatasaray yönetimini eleştiren yorumcu, "Galatasaray yönetiminde yıldız futbolcuyu ikna edecek yetkili göremiyorum. Onu ikna etmek adına bir entelektüelliğin var mı? Yok. Yurt dışında temsil kabiliyetiniz yok. TFF'nin de böyle bir eksikliği var. Sadece para vermekle olmuyor." dedi.

DE BRUYNE ÖRNEĞİNİ VERDİ

Transfer politikaları üzerinden değerlendirmelerini sürdüren Çilingiroğlu, dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne örneğini gündeme taşıdı.

Tecrübeli yorumcu, "De Bruyne'yi keşke Batrakov'un yerine alsaydınız. Yaşına bakmam bu ligde iş yapardı." sözleriyle Belçikalı yıldızın Süper Lig'de fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu savundu.