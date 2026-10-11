Okan Buruk'tan Barcelona maçı için Osimhen kararı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşmaya hazırlanırken gözler Victor Osimhen'e çevrildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve yeniden çalışmalara başlayan yıldız golcünün son durumu yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in Barcelona karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağını araştırıyor.

OSIMHEN BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Barcelona karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Sakatlık sonrası tedavi sürecinde ilerleme kaydeden Nijeryalı futbolcunun takımla kontrollü çalışmalara başladığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Barcelona karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı sonrası tedavi süreci olumlu ilerleyen Nijeryalı futbolcunun takımla kontrollü çalışmalara başladığı ve kritik mücadelede ilk 11'de görev almasının beklendiği aktarıldı.

Osimhen'in kesin durumu ise sağlık ekibinin son değerlendirmesi ve teknik heyetin kararıyla netlik kazanacak.

OSIMHEN BARCELONA MAÇINDA İLK 11'DE OLACAK MI?

Victor Osimhen'in Barcelona maçına ilk 11'de başlama ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Takımla çalışmalara başlaması Nijeryalı futbolcunun durumu açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, teknik heyetin oyuncuyu riske alıp almayacağı merak ediliyor.

Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması veya mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olması seçenekler arasında bulunuyor. Kesin kararın maç öncesinde yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilmesi bekleniyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Victor Osimhen'in maç kadrosunda yer alıp almayacağı ve ilk 11'de görev yapıp yapmayacağı geliyor.