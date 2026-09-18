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Oğuz Çetin defteri kapandı

Fenerbahçe'de ayrılacağı iddia edilen Oğuz Çetin'le ilgili son karar verildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Oğuz Çetin defteri kapandı
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Fenerbahçe'de sezon sonunda hayata geçirilmesi beklenen idari yapılanma değişikliğiyle ilgili kulisler hareketlenmeye başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in geleceği tartışılırken, yerine düşünülen isimler de netleşmeye başladı.

YÖNETİMDE DEĞİŞİM HAZIRLIĞI

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi sportif organizasyonda bazı revizyonlara gitmeyi planladığı öne sürüldü. Bu kapsamda, Aykut Kocaman ile birlikte göreve getirilen Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği iddiaları gündeme geldi.

Kulüp içinde daha güçlü ve kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturulması hedeflenirken, yönetimin çeşitli adaylar üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.

HASAN ÇETİNKAYA İSMİ ÖNE ÇIKTI

Sarı-lacivertli kulislerde Oğuz Çetin'in yerine en güçlü adaylardan biri olarak eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya'nın adı konuşulmaya başlandı.

OĞUZ ÇETİN DEFTERİ KAPANDI

Fenerbahçe kulüp kaynakları, sabah saatlerinde çıkan haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli yetkililer, Oğuz Çetin'in görevine devam ettiğini açıkladı. Böylece iddialar son buldu ve Sarı Lacivertliler Oğuz Çetin defterini kapattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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