Mustafa Sarıgül'den istifa açıklaması: Sıcağı sıcağına yaptı

Erzincan'da sular durulmuyor. Yüzlerce kişi sokakta Mustafa Sarıgül'ü istifaya çağırdı. Sarıgül, sıcağı sıcağına istifa açıklaması yaptı.

Erzincan'ın TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi 24 Erzincanspor, kendi sahasında Kırklarelispor'la golsüz berabere kaldı.

Takımın bu sezon kendi sahasındaki ikinci maçında da galip gelememesi taraftarların protestosuyla karşılandı.

Erzincan Birlik'ten Birol Ergin'in haberine göre maçtan sonra tribünlerde ve Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı çevresinde başlayan istifa tezahüratları, kulüp tesislerinin önünde de devam etti.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Taraftarların istifasını istediği teknik direktör Mustafa Sarıgül ise Kırklarelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, şunları söyledi:

"Kütahya maçından sonra yakaladığımız ivmeyi bu maça taşımak istiyorduk. Savunmayı iyi yaptık, hücumda da iyi çoğaldık. Rakibe pozisyon vermeden bir oyun oynadık. Boş kaleye atamadığımız, kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyundan memnunum; bir tek golü atamadık. Kenar ataklarını hafta boyunca çalışmıştık, pozisyonlara da girdik ancak son vuruşları yapamadık. Sezon başından beri söylüyorum; bize gelen her takım bir şekilde kapanacak. Deplasmanda rakipler üzerimize geldiği için daha rahat oynuyoruz. Kapanan takımlara karşı set oyununu daha iyi yapıp çözümler üretmek zorundayız. Erzincanspor şampiyonluk hedefine odaklandığı için yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Çalışarak bu sorunu da aşacağız.

Taraftarın istifa çağrılarına saygı duymak lazım. Kütahya deplasmanındaki galibiyetten sonra beklentilerini cevaplayamamış olabiliriz; gol istiyorlar, galibiyet istiyorlar. Biz istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık, sadece gol atamadık. Ancak bu kararı taraftarla değil, ben kulüp yönetimiyle anlaştım; onlar ne karar verirse ona göre hareket edilir.”