Muhammed Salah'tan film ziyareti

Bordo-mavili kulübün sosyal medyada büyük ilgi gören videosunda Salah ile aynı sahneyi paylaşan Akbaş, aldığı özel davet üzerine Mısır ve Suudi Arabistan'a gitti.

ROLÜYLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekilen tanıtım filminde Hatice Akbaş'ın, rüyasında Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine yıldız futbolcu için sofra hazırlaması konu edilmişti.

Salah'ın da yer aldığı video kısa süre içerisinde büyük ilgi görürken, Akbaş'ın sempatik tavırları sosyal medyada gündem olmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA UMRE YAPTI

Tanıtım filminin ardından Akbaş ve eşi, bir turizm şirketinin davetiyle yurt dışına çıktı. Suudi Arabistan'da bulunan Akbaş, burada umre ibadetini gerçekleştirdi.

Daha sonra Mısır'a geçen 74 yaşındaki Akbaş, Kahire'deki tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti. Üzerinde Trabzonspor atkısı ve yöresel kıyafetleriyle objektif karşısına geçen Akbaş, burada da yoğun ilgiyle karşılaştı.

“SANKİ BU DÜNYADA DEĞİLİM GİBİYDİ”

Yaşadığı deneyimin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu anlatan Hatice Akbaş, gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Akbaş, kendisini umreye gönderenlere teşekkür ederek yaşadığı sürecin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Mısır'da da sıcak karşılandığını söyleyen Akbaş, Türkler ile Mısırlıların misafirperverlik konusunda birbirine benzediğini ifade etti.

Kendisinden fotoğraf isteyenlerin olduğunu anlatan Akbaş, yurt dışına çıkmayı hiçbir zaman hayal etmediğini belirterek yaşadıklarının kendisine gerçek dışı geldiğini söyledi.

SALAH'IN AİLESİNİ EVİNDE AĞIRLAMAK İSTİYOR

Mısır'da büyükelçiyle de görüşen Hatice Akbaş, planlamalarına rağmen Salah'ın anne ve babasını sağlık sorunları nedeniyle ziyaret edemediklerini aktardı.

Muhammed Salah ve ailesini Trabzon'daki evinde ağırlamak istediğini belirten Akbaş, yıldız futbolcu sayesinde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akbaş, Salah'la tanışmasının ardından aralarında güzel bir bağ oluştuğunu düşündüğünü söyledi.

“SALAH SAYESİNDE YURT DIŞINA ÇIKTIK”

Hatice Akbaş'ın eşi Ali Akbaş da kendisinin ve eşinin daha önce çeşitli dizi ve film projelerinde figüran olarak yer aldığını belirtti.

Salah'ın Trabzonspor tanıtım filminde rol almalarının ardından hayatlarında beklemedikleri bir değişim yaşandığını ifade eden Ali Akbaş, bu proje sayesinde ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulduklarını kaydetti.