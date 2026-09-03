Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor MR'a giren Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber

MR'a giren Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ayağındaki sorun nedeniyle idmana çıkmamıştı. Milli futbolcudan Galatasaray’a kötü haber geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
MR'a giren Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında 4 Eylül Cuma (yarın) deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ ŞOKU

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın ayağında ödem oluştu ve milli futbolcu son yapılan antrenmana katılamadı.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haberGalatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber

26 yaşındaki futbolcu MR’a girerken, Galatasaray’a kötü haber geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; milli oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Sağlık heyetinin Barış Alper Yılmaz’ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 3 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, gol ya da asist katkısı veremedi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen kanat oyuncusunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Barış Alper Yılmaz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro