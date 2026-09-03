MR'a giren Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında 4 Eylül Cuma (yarın) deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ ŞOKU

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın ayağında ödem oluştu ve milli futbolcu son yapılan antrenmana katılamadı.

26 yaşındaki futbolcu MR’a girerken, Galatasaray’a kötü haber geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; milli oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Sağlık heyetinin Barış Alper Yılmaz’ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 3 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, gol ya da asist katkısı veremedi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen kanat oyuncusunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.