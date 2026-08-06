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Mourinho'dan Arda Güler çıkışı: Sonunda sabrı taştı!

Real Madrid'te forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler'le ilgili yapılan yorumlar teknik direktör Jose Mourinho'nun sabrını taşırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mourinho'dan Arda Güler çıkışı: Sonunda sabrı taştı!

Real Madrid'te teknik direktör Jose Mourinho'dan Arda Güler çıkışı geldi.
Göreve başlamasından bu yana Arda Güler'le ilgili yapılan yorumlar Mourinho'nun sabrını taşırdı.

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İspanyol basınında sürekli Arda Güler'le Real Madrid'in eski futbolcusu Mesut Özil karşılaştırılıyordu. AS Gazetesi'nde de "Mourinho yeni Mesut Özil'ini buldu" manşeti atılmıştı.
Portekizli teknik adam 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'i çalıştırırken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de takımda yer alıyordu.
Arda Güler ise 2023'ten bu yana Real Madrid forması giyiyor.

"KENDİ MİRASINI İNŞA ETMESİNE İZİN VERİN"

Jose Mourinho, Mesut Özil'le Arda Güler benzerliği ile ilgili bir soru üzerine beklenmedik bir çıkışta bulundu.
Mourinho, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar Arda Güler'i Mesut Özil ile karşılaştırmaya devam ediyor. Ama futbol sadece stil benzerliklerinden ibaret değil. Real Madrid'deki başarılar açısından konuşursak, Arda kulüpte zaten daha fazla kupa kazandı. Kariyerini başkasının ölçülerine göre harcamak yerine, kendi mirasını inşa etmesine izin verin."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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