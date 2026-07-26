Arda Güler sessizliğini bozdu: Mourinho'ya mesaj gönderdi

İspanyol devi Real Madrid'te forma giyen Arda Güler, yeni sezon öncesi sessizliğini bozdu ve teknik direktör Jose Mourinho'ya mesaj gönderdi. Milli futbolcu forma için rekabete hazır olduğunu bildirdi.

Real Madrid Kulübü'nün televizyonuna konuşan Arda Güler, oynamaya hazır olduğunu belirtti.

"MOURINHO BÜYÜK ŞANS"

Arda Güler, şunları söyledi:

"Jose Mourinho gibi futbol tarihine geçmiş bir teknik direktörle çalışmak benim için büyük şans. Kendisi ve ekibi yapılması gerekenleri son derece açık bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda saha dışında da oldukça içten ve samimiler.

Real Madrid'te 4. sezonum. Burada geçirdiğim süreçte hem oyun hem de kişisel anlamda kendimi çok geliştirdim. Ancak ilk günkü heyecanımı hâlâ koruyorum. Amacım tüm kupaları kazanmak ve Real Madrid taraftarına başarılar yaşatmak."

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 112 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol atarken, 28 de asist yaptı.