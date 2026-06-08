Montella'ya Dünya Kupası uyarısı geldi

Milli Takım, Dünya Kupası öncesi Venezuela'yı 2-1 geçti ancak maç, sahadan çok düşündürdü. Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Montella'nın en büyük sorununun yine kendisi olduğunu yazdı.

Meleke, "Hazırlık süreci iki farklı yüz gösterdi. 1 Haziran'da Makedonya'ya karşı oynanan maç adeta bir geçiş oyunu şöleni gibiydi. Salih ve İsmail, rakibin tamamlayamadığı hücumlarda hızlı düşünüp çabuk hareket ederek sayısız fırsat yarattı. Set hücumunda da etkili anlar yakalayan ay-yıldızlılar, o gün en büyük ödülü geçişlerden aldı" sözleriyle oynana fyutbola dikkat çekti ve ekledi: O maçta sol açıkta başlayan Can Uzun ile iki karşılaşmada da 9 numara oynayan Deniz arasındaki uyum dikkat çekiciydi. Herkesin gözü Arda-Kenan ikilisinde olsa da Meleke'ye göre Dünya Kupası'nda Can-Deniz ortaklığı beklenenden çok daha fazla süre alacak.

VENEZUELA MAÇI UYARI FİŞEĞİ ATTI

Ünlü spor yazarı sözlerine şöyle devam etti:

6 Haziran'daki Venezuela maçı ise farklı bir tablo ortaya koydu. 2-1'lik galibiyete karşın oyunun içindeki riskler görmezden gelinemez. Tamamlanamayan her atakta rakip, milli takımı açık yakaladı. Sol kanatta Mendoza sürekli bire bir kaldı; o bölgede neden karşı pres uygulanamadığı ve top kaybedilen yerde neden kalabalık basılamadığı ciddi soru işaretleri bıraktı.

UYARI ÜZERİNE UYARI

Montella'ya seslene Meleke'nin asıl vurgusu Dünya Kupası'na yönelik oldu:

Gruptaki üç rakipten ikisinin geçiş futboluna yaslanacağı neredeyse kesin. Paraguay yüzde 37'lik top sahipliği ortalamasıyla turnuvaya gelirken Avustralya tam 7 duran top golüyle dikkat çekiyor. Bu iki rakibe karşı top kaybedilen yerde kalabalık olmak, hızla geri kazanmak ya da gerektiğinde faulle durdurmak kritik önem taşıyacak.





