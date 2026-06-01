Montella'dan ayrılık sorusuna olay yanıt

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adamın konuşması şu şekilde:

Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz.

"HERKESİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"KONDİSYON BULMASI GEREKEN OYUNCULAR VAR"

İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler... Arda için da çok önemli yarım saat gördük. Ferdi Kadıoğlu da ufak sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık. İlk maça %100 olmasa bile %100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız.

"MİLLİ TAKIMA ENTEGRE OLUYORLAR"

Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takıma entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum.

"GENÇLERİ BURAYA DAHİL ETMEMİZ ÇOK DEĞERLİ"

Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli.

Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!

"YORUM BİLE YAPMAK İSTEMİYORUM"

"Dünya Kupası sonrası Milli Takım'dan ayrılmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Montella'nın sözleri şu şekilde:

Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası.