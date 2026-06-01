Halk TV Spor TFF milli maç sonrası güzel haberi duyurdu

TFF, Kuzey Makedonya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürülen Eren Elmalı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla rahat geçen millilere bir güzel haber de Eren Elmalı'dan geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında hastaneye götürülen milli futbolcunun son durumunu açıkladı.

"SAĞLIĞINDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"

Konuya dair yapılan açıklamada oyuncunun sağlığında herhangi bir problem olmadığı belirtildi. TFF açıklamasında "A Milli futbolcumuz Eren Elmalı’nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ SON RAKİP VENEZUELA

Ay-yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası öncesi son sınavını Venezuela karşısında verecek. 7 Mayıs Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde oynanacak. Mücadele TSİ 01.00'de başlayacak.

