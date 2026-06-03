Montella resti çekti: Açık açık söyledi

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye giderek kampa girdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, ABD'ye gitmeden önce kesin kadroyu belirledi ve geniş kadrodan 9 ismi çıkardı.

Montella, kadro ile yapılan eleştirilere cevap verdi. HT Spor'a konuşan İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Hedefimizi net bir şekilde belirlemiştik. Kosova karşılaşmasında örnek gösterilebilecek bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son düdüğün çalmasıyla birlikte, Dünya Kupası'na kaldık. Büyük bir duygu patlaması yaşadık."

"KULAK ASMIYORUM"

Montella, kadroyla igili eleştirilere de rest çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Milli takım hocasıysanız, herkesi memnun etmeniz imkansızdır. Ben milli takım hocası olarak her zaman kararlarımı takımın faydasını düşünerek veriyorum. En iyi neyse onu yapmaya çalışıyorum. Açıkçası futbolcularımın bu sistemde daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gelen eleştirilere kulak asmıyorum.

Benim ilk hedefim, tüm futbolcularıma formunun zirvesinde sahip olabilmek. Son dönemlerde devamlılık konusunda, antrenmanlarda da bazı oyuncularımızın sorunları var. Ben adım adım ilerleyen bir insanım. İlk hedefim öncelikle gruptan çıkabilmek. Ondan sonrasında ise adım adım ilerlemek. Umarım istediğimiz tüm hedeflere ulaşırız.

Ben forvetsiz oynamak isteyen biri değilim. Olsa tabii ki değerlendirmek isterim, bunu da söyleyeyim. Bulunduğumuz ortamlarda en iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle her seferinde hareket ettim. Aslında çok yakın bir örnek var; PSG geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Dembele o takımda forvet oynuyor, normalde kanat oyuncusu. Ballon d’Or’u da kazandı."