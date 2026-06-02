Milli Takım otobüsü Miami'ye doğru yola çıktı
Dünya Kupası yolculuğu başladı. A Milli Takım İstanbul'dan ABD'ye doğru yola çıktı. Ay - Yıldızlı kafileyi yüzlerce araçlık konvoy uğurladı.
Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti.
Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Jetex İstanbul Terminali kapısının önünde bando takımının çaldığı marşlarla ABD’ye uğurladı.
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımı ABD’ye gitti. Türkiye, 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda sahne alacak.
Ay-yıldızlı kafile, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden otobüsle hareket ederek İstanbul Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla ABD’ye uçtu. Takım, Fort Lauderdale Havalimanı’na indikten sonra Miami’ye geçecek.
Milliler, turnuva öncesi son hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşma, Dünya Kupası öncesi son prova olacak.
Türkiye, D Grubu’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek.
İlk maç 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Vancouver’daki BC Place Stadı’nda Avustralya’ya karşı oynanacak.