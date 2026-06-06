Montella Beşiktaş'ın yeni hocası Italiano'nun sırrını açıkladı: Adana detayı ortaya çıktı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesi ABD'nin Miami kentinde düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ın teknik direktörlük için anlaştığı Vincenzo Italiano ile ilgili açıklama yaptı.

Italiano'nun arkadaşı olduğunu belirten Montella, bir sırrını da paylaştı. İtalyan teknik direktör şunları söyledi:

"Italiano için çok mutluyum. Benim de arkadaşım. Çok iyi bir hoca ve insan. Adana’da yaşadığımız kötü depremde ben İtalya’da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri oydu. Konteynır getirebilmek için çok uğraşmıştık, insanlar evsiz kalmasın diye. Kıymetli ve çok da iyi bir hoca."

TERİM VE GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Montella, kendisine gelen teklifleri düşünmeyeceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Burada çok mutluyum ve entegre olduğumu düşünüyorum. Bütün konsantrem mili takım için. Başka konu konuşmaya gerek yok" dedi.

Fatih Terim ve Şenol Güneş'e teşekkür eden Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Ben onu (Fatih Terim) hem arkadaşım hem hocam olarak görüyorum. Bizim hikayelerimiz birbirine yakın gitti. O Fiorentina’dan ayrıldıktan sonra ben göreve geldim. Milan’da ve milli takımda da yine ondan sonra aynı takımlarda çalıştım. Adana’da, onun memleketinde Adana Demirspor’un başındaydım. Bizim için bir referans olacak kendisi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şey Şenol Hoca için de geçerli. Ona da teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki onun da duaları bizimle."