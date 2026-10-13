Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milli tenisçi Zeynep Sönmez Çin'de kayıp

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Çin'de kayıp

Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen turnuvada milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kötü bir sürprize imza attı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Çin'de kayıp
Son Güncelleme:

Dünya 59 numarası milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wuhan'da yıkıldı.

Üst üste başarılı sonuçlar alan Zeynep'ten bu kez kötü haber geldi.

Ay - Yıldızlı sporcumuz Zeynep Sönmez, Çin’de düzenlenen Wuhan Açık’nda ilk tur mücadelesinde Kazak rakibi Yulia Putintseva’ya mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

İLK SETİ KAYBETTİ, MAÇA ORTAK OLDU

WTA 1000 kategorisindeki organizasyonda korta çıkan dünya 59 numarası Zeynep Sönmez, klasmanın 79. basamağında bulunan Yulia Putintseva ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk setini tie-break sonunda kaybeden milli sporcu, ikinci sette toparlanarak durumu eşitledi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Çin'de kayıp - Resim : 1

KRİTİK SETTE PUTINTSEVA ÜSTÜN GELDİ

Karşılaşmanın karar setinde iki tenisçi de galibiyet için yoğun mücadele verirken, son bölümde hata yapmayan Putintseva seti 7-5, maçı ise 2-1 kazandı. Böylece Zeynep Sönmez, Wuhan Açık’a ilk turda veda etmiş oldu.

AVUSTRALYA AÇIK’TAN SONRA BİR KEZ DAHA

24 yaşındaki milli raket, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta da Yulia Putintseva ile karşılaşmış ve o mücadeleden de 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Wuhan’daki sonuçla birlikte Kazak tenisçi, bu sezon Zeynep karşısındaki ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tenis Zeynep Sönmez Çin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro