Milli tenisçi Zeynep Sönmez Çin'de kayıp

Dünya 59 numarası milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wuhan'da yıkıldı.

Üst üste başarılı sonuçlar alan Zeynep'ten bu kez kötü haber geldi.

Ay - Yıldızlı sporcumuz Zeynep Sönmez, Çin’de düzenlenen Wuhan Açık’nda ilk tur mücadelesinde Kazak rakibi Yulia Putintseva’ya mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

İLK SETİ KAYBETTİ, MAÇA ORTAK OLDU

WTA 1000 kategorisindeki organizasyonda korta çıkan dünya 59 numarası Zeynep Sönmez, klasmanın 79. basamağında bulunan Yulia Putintseva ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk setini tie-break sonunda kaybeden milli sporcu, ikinci sette toparlanarak durumu eşitledi.

KRİTİK SETTE PUTINTSEVA ÜSTÜN GELDİ

Karşılaşmanın karar setinde iki tenisçi de galibiyet için yoğun mücadele verirken, son bölümde hata yapmayan Putintseva seti 7-5, maçı ise 2-1 kazandı. Böylece Zeynep Sönmez, Wuhan Açık’a ilk turda veda etmiş oldu.

AVUSTRALYA AÇIK’TAN SONRA BİR KEZ DAHA

24 yaşındaki milli raket, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta da Yulia Putintseva ile karşılaşmış ve o mücadeleden de 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Wuhan’daki sonuçla birlikte Kazak tenisçi, bu sezon Zeynep karşısındaki ikinci galibiyetini elde etti.