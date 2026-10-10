Milli takımın başına kim gelecek: İşte adaylar

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük koltuğu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Pep Guardiola’nın isimleri gündeme gelirken, Arda Turan’ın hem kulüp takımını hem de milli takımı birlikte çalıştırabileceği iddiası dikkat çekti. Peki, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Ay-yıldızlı ekibin başına geçebilecek isimler arasında Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola’nın adları gündeme geliyor. Arda Turan’ın hem kulüp takımını hem de A Milli Takım’ı birlikte çalıştırabileceği iddiası dikkat çekerken, Guardiola’nın da olası adaylar arasında gösterilmesi futbol kamuoyunda heyecan yarattı. Peki, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü kim olacak?

A MİLLİ TAKIM’DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun teknik direktörlük koltuğuyla ilgili alacağı karar merakla bekleniyor. Milli takımın geleceği tartışılırken Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Pep Guardiola gibi isimler gündeme taşınıyor.

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarının yanı sıra dünya futbolunun önde gelen çalıştırıcılarından Guardiola’nın da adının anılması, teknik direktörlük tartışmalarını hareketlendirdi. Ancak söz konusu isimlerle ilgili resmî bir anlaşma veya görevlendirme açıklaması bulunup bulunmadığının ayrıca doğrulanması gerekiyor.

ARDA TURAN İKİ TAKIMI BİRDEN Mİ YÖNETECEK?

Shakhtar Donetsk’te görev yapan Arda Turan, A Milli Takım için adı geçen teknik direktör adayları arasında öne çıkıyor. Genç teknik adamın mevcut kulüp görevini sürdürürken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştırabileceği iddiası dikkat çekiyor.

Arda Turan’ın böyle bir görevi üstlenmesi hâlinde hem kulüp takımının hem de milli takımın sorumluluğunu birlikte yürütmesi gerekecek. Bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun nasıl bir karar alacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

PEP GUARDIOLA İDDİASI GÜNDEMDE

Dünya futbolunun en tanınmış teknik direktörlerinden Pep Guardiola da A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olabileceği yönündeki iddialarla gündeme geliyor. Taktik anlayışı ve kariyerinde kazandığı başarılarla dikkat çeken İspanyol çalıştırıcı, olası adaylar arasında en çok merak uyandıran isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Guardiola’nın milli takımın başına geçmesi durumunda Türkiye’nin oyun anlayışında önemli değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ancak deneyimli teknik adamın A Milli Takım’ı çalıştıracağına ilişkin resmî bir açıklama bulunmadığından, bu iddiaların kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ DE ADAYLAR ARASINDA

A Milli Takım’ın teknik direktörlüğü için Türk futbolunun deneyimli isimleri Fatih Terim ve Şenol Güneş de gündemdeki yerini koruyor.

Fatih Terim, milli takımdaki geçmiş görevleri ve uluslararası turnuva deneyimiyle öne çıkarken Şenol Güneş, Türkiye’yi 2002 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncülüğe taşıyan teknik direktör olarak hafızalarda yer ediniyor.

İki deneyimli çalıştırıcının olası adaylıkları tartışılırken, federasyonun tercihini tecrübeli bir isimden mi yoksa yeni nesil teknik direktörlerden birinden mi yana kullanacağı merak ediliyor.

A MİLLİ TAKIM’IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Pep Guardiola isimleri etrafında şekillenen tartışmalar, A Milli Takım’ın geleceğine ilişkin merakı artırıyor. Arda Turan’ın iki takımı birlikte yönetebileceği iddiası ve Guardiola’nın adının gündeme gelmesi öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek resmi açıklama, milli takımın teknik direktörlük koltuğuyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesinde belirleyici olacak.