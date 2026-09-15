Milli takımda Hakan Çalhanoğlu depremi

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İtalya’da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Udinese ile oynanan maçta forma giyememişti.

Inter, yapılan kontrollerin ardından açıklama yaptı ve milli futbolcunun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkiklerde sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek." denildi.

MİLLİ TAKIM’DA HAKAN ÇALHANOĞLU DEPREMİ

Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı ve sahalara ne zaman döneceği henüz belli olmazken, yıldız futbolcuyla ilgili milli takım gelişmesi yaşandı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynayacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, milli takım kaptanının milli aranın ardından sahalara geri döneceği ifade edildi.

Sakatlığın beklenenden daha uzun sürmesi halinde Hakan Çalhanoğlu’nun Uluslar Ligi'ndeki maçların bir bölümünü veya tamamını kaçırma ihtimali bulunuyor.