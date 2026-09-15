Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milli takımda Hakan Çalhanoğlu depremi

Milli takımda Hakan Çalhanoğlu depremi

Kariyerine İtalya Serie A ekibi Inter’de devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Udinese maçında oynayamamıştı. Milli takımın kaptanından kötü haber geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımda Hakan Çalhanoğlu depremi
Son Güncelleme:

İtalya’da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Udinese ile oynanan maçta forma giyememişti.

Inter, yapılan kontrollerin ardından açıklama yaptı ve milli futbolcunun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkiklerde sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek." denildi.

Inter'den 2-0'dan tarihi dönüşü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haberInter'den 2-0'dan tarihi dönüşü: Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

MİLLİ TAKIM’DA HAKAN ÇALHANOĞLU DEPREMİ

Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı ve sahalara ne zaman döneceği henüz belli olmazken, yıldız futbolcuyla ilgili milli takım gelişmesi yaşandı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile oynayacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, milli takım kaptanının milli aranın ardından sahalara geri döneceği ifade edildi.

Sakatlığın beklenenden daha uzun sürmesi halinde Hakan Çalhanoğlu’nun Uluslar Ligi'ndeki maçların bir bölümünü veya tamamını kaçırma ihtimali bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro