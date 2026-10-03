Milli takımda 2 futbolcu kamptan ayrıldı

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile yapacak.

Oynadığı ilk 3 maçı mağlubiyetle kapatan milliler, İtalya deplasmanında puan almaya çalışacak.

İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Karol Arys olacak.

Maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk VAR, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fähndrich ise AVAR olarak görev alacak.

MİLLİ TAKIMDAN 2 FUTBOLCU AYRILDI

A Milli Futbol Takımı'nda kart cezalısı Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, İtalya maçı öncesinde kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında ay-yıldızlıların, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildiği karşılaşmada gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın milli takım kampından izinli ayrıldığı belirtildi.

1. Grup'ta oynadığı ilk 3 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, 4. maçını 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda yapacak.