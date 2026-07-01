Milli Takım çeyrek final oynamıştı: Operasyon başlatıldı

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a elenerek erken veda etmenin şokunun henüz atlatılmadığı bir dönemde bu kez çok daha farklı bir gündemle sarsıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Almanya Futbol Federasyonu'nun genel merkezi dahil ülke genelinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.

MİLLİ TAKIM ÇEYREK FİNAL OYNAMIŞTI

A Milli Takımımız EURO 2024'te çeyrek final oynamıştı. Ay Yıldızlılar yarı final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşmıştı. Milliler mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci 45 dakikada rakibine boyun eğmişti. Ay Yıldızlılar sahadan 2-1 mağlup ayrılarak EURO 2024'e veda etmişti.

100'DEN FAZLA POLİS DFB MERKEZİNE GİRDİ

Bochum Savcılığı ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Kriminal Dairesi'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında DFB'nin Frankfurt'taki genel merkezine 100'den fazla polisle baskın düzenlendi. Ülke çapında çok sayıda adrese aynı anda yapılan aramalar, soruşturmanın boyutlarının ne denli geniş olduğunu gözler önüne serdi. Operasyon sonrası ne DFB ne de UEFA'dan resmi bir açıklama geldi.

SKANDALIN MERKEZİNDE NE VAR?

Soruşturmanın odak noktasını, EURO 2024'ün ev sahibi şehirlerinden Gelsenkirchen'de görev yapan bir belediye çalışanının usulsüz menfaat sağladığı iddiası oluşturuyor. Şüphelinin organizasyon komitesi yetkililerinden uluslararası maç bileti, seyahat ve lüks otel konaklaması dahil yaklaşık 2 bin 400 Euro değerinde onaylanmamış ayrıcalıklar elde ettiği ileri sürülüyor.

BİLETLERDE ÖZEL ÖN ALIM HAKKI İDDİASI

Alman basınına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın kapsamı tek bir şüpheliyle sınırlı kalmıyor. Tahkikatta, organizasyon komitesi yetkililerinin ev sahibi şehirlere mevzuata aykırı biçimde özel ön alım hakları teklif ettiği, bazı belediye yönetimlerinin de bu hakları farklı amaçlarla kullandığı tespit edildi. Bu iddialar doğrulanırsa skandalın boyutları çok daha geniş bir çevreyi kapsayacak.

SIKINTILI BİR DÖNEMDE GELEN DARBE

Operasyonun zamanlaması ayrıca dikkat çekiyor. Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılarla mağlup olarak turnuvaya erken veda etmesi, ülkede derin bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Başbakan Friedrich Merz'in yenilginin hemen ardından sosyal medyada takımı öven paylaşımı kamuoyunda sert tepki toplarken, şimdi saha dışından gelen bu hukuki gölge Alman futbolunun üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

SORUŞTURMA NEREYE GİDECEK?

DFB ve UEFA'nın resmi açıklamadan kaçınması, sürecin henüz çok erken bir evresinde olduğuna işaret ediyor. Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceği ve federasyon üst yönetiminin sürece dahil edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.