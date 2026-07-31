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Halk TV Spor Milan Leao kararını verdi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a açıkladı

Milan Leao kararını verdi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Rafael Leao ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Milan, Portekizli yıldız için aldığı kararı iki kulübe de bildirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milan Leao kararını verdi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarına Avustralya'da devam eden İtalya Serie A ekibi Milan'da Rafael Leao'nun geleceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

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RAFAEL LEAO KARARI ÇIKTI

2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in kadrosunda bulunan ve turnuvanın bitmesi sonrası iznini tamamlayıp Milan'ın antrenmanlarına katılan Rafael Leao için karar çıktı.

Milan, Leao için belirlediği bonservis bedelinin altına inmeyi düşünmüyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A BİLDİRİLDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, bu transfer için 50 milyon euro istiyor ve bu ücretin altına inmeyeceğini Fenerbahçe ve Galatasaray'a bildirdi.

Yapılan tekliflerin henüz bu seviyede olmadığını ve görüşmelerin sürdüğü, olası bir anlaşmanın ağustos aylarının sonlarına doğru yapılabilme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao, geçen sezon Milan ile 31 resmi maça çıktı ve 10 gol atarken 3 asist yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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