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Halk TV Spor Merakla bekleniyordu: Yeni sözleşmeye imza attı

Merakla bekleniyordu: Yeni sözleşmeye imza attı

A Milli Takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'de yeni sözleşme.

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Merakla bekleniyordu: Yeni sözleşmeye imza attı

Serie A'yı şampiyon tamamlayan Inter, başarılı teknik direktör Cristian Chivu ile yoluna devam kararı aldı. Rumen çalıştırıcının sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

CHİVU KALIYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi İtalya'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile sözleşme yenilediğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Rumen çalıştırıcının kontratı 2028 yılına kadar uzatıldı.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNUN ÖDÜLÜ

Chivu yönetimindeki Inter, 2025-26 sezonunda Serie A'yı 87 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğu kucakladı. Mavi-siyahlılar aynı sezonda İtalya Kupası'nı da müzesine eklerken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda ve İtalya Süper Kupası'nda yarı finalde turnuvaya veda etti.
İç sahada yakalanan çifte kupa başarısı, yönetimin Chivu'ya olan güvenini pekiştirdi ve uzatma kararını beraberinde getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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