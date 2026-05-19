Mehmet Ali Aydınlar'dan Fenerbahçe sürprizi: Anlaşma resmen açıklandı

Fenerbahçe'de başkan adayı olmaktan vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan sürpriz bir hamle geldi.

AYDINLAR, FENERBAHÇE'YE SPONSOR OLDU

Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu, sarı-lacivertlilere sponsor oldu. Yeni sezonda Acıbadem logosunun A Takımı forma yanında (kol altı) yer alacağı ifade edildi.

"FENERBAHÇE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Chobani Stadyumu'nda düzenlenen görüşmeye Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'la Mehmet Ali Aydınlar katıldı.

İmzaların atılmasının ardından bir açıklama yapan Mehmet Ali Aydınlar, destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Aydınlar'ın açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe’ye destek vermeyi hiçbir zaman yalnızca bir sponsorluk olarak görmedim. Bu aidiyetin, sorumluluğun ve aynı hedefe birlikte yürümenin doğal bir parçası olduğuna inanıyorum.

Fenerbahçeliliğin en önemli değerlerinden biri; kulübün ihtiyaç duyduğu her anda, imkanlar ölçüsünde onun yanında olabilmektir. Konu Fenerbahçe olduğunda, Acıbadem’in duruşu da sorumluluğu da hiçbir zaman soru işareti taşımaz.

Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Fenerbahçe’nin yanında olmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe’nin 120. yılına ilerlediği bu özel dönemde de kulübümüzün hedeflerine yürüdüğü yolda katkı sunmaya, sorumluluk almaya ve gereken desteği vermeye her zamanki gibi hazırız.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Fenerbahçe’ye katkı sunmaktan, yeni sezonda da bu yolculuğun bir parçası olarak Fenerbahçe’nin yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

2026–27 sezonunun Fenerbahçe Futbol A Takımımız için başarılarla dolu, camiamıza gurur ve mutluluk yaşatan bir sezon olmasını temenni ediyorum.