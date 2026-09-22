Mbappe Türkiye maçı öncesi ayrılık kararını açıkladı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yaklaşık 20 yıldır süregelen Nike ortaklığını ani bir kararla bitirerek İsviçreli spor giyim markası ile resmi olarak el sıkıştı.

Nike firmasında taşları yerinden oynatan bu hamle, futbol dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. On markasının eş CEO'su David Alleman ile birlikte CNBC ekranlarına konuk olan Kylian Mbappe, uzun yıllar giydiği Nike markasına teşekkürlerini iletirken bu kararın arkasındaki temel motivasyonu açıkladı.

''DEĞİŞİM ZAMANI GELDİ''

Verdiği demeçte kararın tamamen stratejik bir yenilenme adımı olduğunu vurgulayan Mbappe, “Değişim zamanı geldi. Yeni projeyi dinledikten sonra insan ve oyuncu olarak değişme vaktimin geldiğini anladım. Yapılan görüşmelerin ardından bu ailenin ve bu büyük yolculuğun bir parçası olmam gerektiğine ikna oldum.” ifadelerini kullandı.

THİERRY HENRY İLE ANLAŞMA

Daha önce özellikle koşu ve tenis segmentindeki gelişmiş ürünleriyle adından söz ettiren İsviçreli On markası , futbol sektörüne de çok agresif bir giriş yaptı. Marka, Mbappe transferinin yanı sıra futbol dünyasının efsane ismi Thierry Henry'yi yeni futbol direktörü olarak göreve getirdiğini duyurdu.

Ayrıca Barcelona forması giyen genç yetenek Sydney Schertenleib de firmanın futbol kıyafetlerini test edip geliştirecek ekipte yer alacak.