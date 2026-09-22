Fenerbahçe Kulübü, Göktürk Holding ile kadın ve erkek voleybol takımlarının yanı sıra Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nı kapsayan sponsorluk anlaşması yaptı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan, Fenerbahçe Voleybol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun ve Göktürk Holding İcra Kurulu Üyesi Berin Göktürk katıldı.

TOPLANTIYA BARIŞ GÖKTÜRK DE KATILDI

Toplantıyı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, yöneticiler ve davetliler de takip etti.

Yapılan anlaşma kapsamında Göktürk Holding'in ismi, kadın ve erkek voleybol takımlarının formalarının sol üst kısmında, kadın basketbol takımının şortunun arkasında yer aldı.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akan, sarı-lacivertli kulübün Türkiye'de kadın basketbolunun gelişimine yön veren ve standartları belirleyen camia olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kalıcı başarılar elde ettiğini belirten Akan, "3 kez kazandığımız Avrupa Ligi şampiyonluğuna her seferinde farklı hocalarla ulaşmamız, yıllardır sürdürülen doğru planlamanın sonucudur. Yeni sezonda da hedefimiz değişmemektedir. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın vizyonu doğrultusunda kadromuzu hedeflerimize uygun şekilde oluşturduk. Önümüzdeki dönemde büyük hedeflere ulaşmak için iş ortaklarının değeri son derece önemlidir. Göktürk Holding'in katkısını yalnızca maddi destek olarak görmemeliyiz. Berin Hanım camiamızda, kadın sporlarında çok sevilen bir isim. Umarım bu birliktelik takımımıza çok büyük katkı sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

ACUN: LİGDE VE AVRUPA'DA HER İKİ TAKIMIMIZLA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Voleybol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın Acun, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasını kutlayarak sözlerine başladı.

Sarı-lacivertli kulübün kadın milli takımına 6 oyuncu gönderdiğinin altını çizen Acun, "Başta kaptanımız Eda olmak üzere bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak milli takımlarımıza katkı sağlamaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu sene hem kadın hem erkek takımlarında kadromuzu çok güçlendirdik. Şampiyonluk hedefimize uygun kadrolar kurduk. Hedefimiz çok net, ligde ve Avrupa'da her iki takımımızla şampiyonluk istiyoruz. Sponsorluklarımızda bu sezon etkinliklere de önem vereceğiz. Göktürk Holding, Fenerbahçe'ye daha önce de destek vermişti, bu destek artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Göktürk Holding İcra Kurulu Üyesi Berin Göktürk, sponsorluk anlaşması dolayısıyla sarı-lacivertli kulübün başkan vekili olan eşi Barış Göktürk'e teşekkür etti.

Barış Göktürk'ün yoğun bir programı olduğunu dile getiren Berin Göktürk, "Kendisi Fenerbahçe yüzünden bütün şirketin yükünü bize bıraktı. Bugün bu anlaşma sayesinde kendisiyle görüşme şansımız oldu. Çok fazla görüşemiyoruz. Ama çok güzel bir şeye hizmet ettikleri için destek oluyoruz. Eminim diğer yönetim kurulu üyelerinin eşleri de benimle aynı fikirdedir." diye konuştu.

Üç branş için sponsorluk anlaşması imzaladıklarını belirten Göktürk, şöyle konuştu:

"2026-2027 dönemi için 3 branşta sponsorluk anlaşmamızı imzalıyoruz. Kadın voleybol, erkek voleybol ve kadın basketbol takımlarına sponsor oluyoruz. Kadın basketbola sponsor olduğumuz için ayrı mutluyum. Ben kadın basketbol takımının maçlarını çok yakından takip ediyorum. Buradan Fenerbahçeli patronlara sesleniyorum, ister küçük bütçeli, ister büyük bütçeli olsun, şirketlerinizi Fenerbahçe'yle yan yana getirin."

Fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından basın toplantısı sona erdi. (AA)