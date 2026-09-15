Mauro Icardi'ye kötü haber: Son anda işleri bozdu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan temmuz ayında ayrılan Mauro Icardi'nin sıradaki adresi hala belli olmadı.

LAZIO'DAN ICARDI'YE KÖTÜ HABER

Yaz transfer dönemi boyunca İspanya, Arjantin ve İtalya'dan pek çok kulüple temasa geçen yıldız futbolcuya bir kötü haber de Lazio'dan geldi.

GENNARO GATTUSO TRANSFERİ VETO ETTİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Mauro Icardi transferini veto etti. Arjantinli futbolcuya dair tereddütlerinin olduğunu bildiren Gennaro Gattuso, transferin iptal edilmesini istedi.

16 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Mauro Icardi, 2 bin 93 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, 16 gol ve 3 asist kaydetti.