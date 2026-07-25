Mardin 1969 Spor Baba'yı transfer ettiğini resmen açıkladı

Yaptığı transferlerle dikkat çeken TFF 1. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor, bir transfer bombası daha patlattı.

Kırmızı lacivertli kulüp yeni transferini resmen açıkladı. Buna göre Gana doğumlu Ugandalı futbolcu Baba Alhassan Mardin 1969 Sporlu oldu.

26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Baba Alhassan, Uganda Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

MARDİN 1969 SPOR'UN TRANSFER AÇIKLAMASI

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Baba Alhassan’ın transferi duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Baba Alhassan'a kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”