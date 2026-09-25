Lukaku için beklenmedik açıklama: Belçika Milli Takımı'ndan Fenerbahçe yıldızı için flaş sözler

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'ndaki durumu netleşirken, teknik direktör Mark van Bommel'den yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İLK 11 DURUMU MERAK KONUSU

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, takımın önemli golcülerinden Romelu Lukaku hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcunun henüz fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmadığını belirten Van Bommel, Lukaku'nun İtalya karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağının henüz kesinleşmediğini söyledi.

"HENÜZ TAM HAZIR DEĞİL"

Lukaku'nun geçmişte Olimpiyat Stadı'nda birçok kez gol attığını hatırlatan Van Bommel, buna rağmen deneyimli oyuncunun ilk 11'de başlaması konusunda aceleci davranmayacaklarının mesajını verdi.

Belçikalı teknik adam, Lukaku'nun şu an için tamamen hazır olmadığını ve oyuncunun fiziksel durumunun yakından takip edildiğini ifade etti.

Van Bommel, buna karşın Lukaku'nun ilerleyen süreçte yeniden takımın önemli parçalarından biri olacağından emin olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE'DE SÜRELERİ MERAK EDİLİYOR

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Lukaku, sarı-lacivertli ekipte şu ana kadar bazı karşılaşmalarda kısa sürelerle sahada kaldı. Deneyimli forvetin fiziksel olarak istenilen seviyeye ulaşmasının ardından daha fazla süre alması bekleniyor.

Belçika'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yapılan bu açıklama, Fenerbahçe taraftarlarının da dikkatini çekti. Lukaku'nun milli takımda alacağı sürenin, oyuncunun Fenerbahçe'deki fiziksel durumuna ilişkin de önemli bir gösterge olması bekleniyor.

Belçika ile İtalya arasındaki mücadele saat 21.45'te başlayacak.