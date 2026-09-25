Muriqi ve Rashica'nın gol sevinci UEFA'yı harekete geçirebilir

UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova, İrlanda Cumhuriyeti'ni Vedat Muriqi'nin 83. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Muriqi'nin gol sevincinde formasının altındaki tişörtü göstermesi dikkat çekti.

ÜZERİNDE "KURTARICILAR İÇİN ADALET" MESAJI VARDI

Muriqi'nin gösterdiği tişörtte Arnavutça "Drejtesi per Çlirimtaret", Türkçe karşılığıyla "Kurtarıcılar için adalet" ifadesi yer aldı.

Milot Rashica'nın yanı sıra bazı Kosovalı futbolcuların da karşılaşmanın ardından aynı mesajın bulunduğu tişörtlerle tribünleri selamladığı görüldü.

Söz konusu mesajın, Lahey'de yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerine yönelik destek amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

UEFA'DAN CEZA GELEBİLİR Mİ?

Futbolcuların siyasi içerikli mesajlar vermesi, UEFA'nın disiplin kuralları kapsamında değerlendirmeye alınabilecek bir konu olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle Muriqi ve Rashica'nın gerçekleştirdiği kutlamaların UEFA tarafından incelenmesi ve Kosova Futbol Federasyonu hakkında disiplin süreci başlatılması ihtimali gündeme geldi.

Ancak şu aşamada UEFA tarafından Muriqi, Rashica veya Kosova Futbol Federasyonu hakkında açıklanmış resmi bir soruşturma ya da ceza bulunmuyor.

UEFA'nın maç raporları ve görüntüler üzerinden yapacağı değerlendirme sonrasında konuyla ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı netlik kazanacak.

Öte yandan söz konusu gelişme, futbol sahalarında siyasi mesajların kullanılması ve UEFA'nın bu tür eylemlere yönelik disiplin kuralları açısından da dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.