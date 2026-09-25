132 yıllık kulüp 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu: Şampiyonlukları elinden alınabilir

İngiltere futbolunda büyük bir gelişme meydana geldi.

Premier Lig, bir buçuk yıl önce Manchester City Kulübü hakkında 115 maddelik bir suçlama dosyası hazırlamıştı.

The Citizens'ın mali kuralları geniş çapta ihlal ettiği iddia ediliyordu.

The Atletic’ten David Ornstein’ın haberine göre; Bağımsız komisyon, 132 yıllık köklü kulüp olan Manchester City'nin Premier League'in mali kurallarına yönelik suçlamaların büyük bölümünden sorumlu olduğuna hükmetti.

Süreç hakkında bilgi sahibi olan ancak kamuoyuna açıklama yapma yetkileri bulunmayan kaynaklara göre Manchester City, kendisine yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu. İngiliz ekibinin yalnızca bir suçlamadan aklandığı aktarıldı.

YAPTIRIM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Manchester City'nin, özel olarak oluşturulan komisyonun kararına itiraz etmesi bekleniyor. Öte yandan kulübe uygulanacak yaptırımın ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

The Athletic'in haberine göre Premier League'in el kitabındaki W.51 maddesi, ihlaller karşısında uygulanabilecek çeşitli yaptırımları içeriyor. Buna göre Manchester City; kınama veya para cezasından puan silmeye, hatta ligden ihraç edilmeye kadar uzanan farklı cezalarla karşı karşıya kalabilir.

ŞAMPİYONLUKLAR GİDEBİLİR

Puan silme yaptırımının yalnızca kararın verildiği dönem için değil, geçmiş sezonlara yönelik olarak da uygulanabilmesi dikkat çekiyor. Bu ihtimalin hayata geçirilmesi halinde Manchester City'nin geçmişte kazandığı lig şampiyonluklarının da etkilenebileceği belirtiliyor.

MANCHESTER CITY AÇIKLAMA YAPTI

Manchester City’den bir sözcü, The Athletic’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Premier League tarafından yürütülen süreç devam etmektedir. Tamamlanması gereken önemli aşamalar bulunmakta ve konu sıkı gizlilik kurallarına tabi tutulmaktadır. Bu nedenle Manchester City'nin tutumu, kulübün Şubat 2023'te yayımladığı açıklamayla aynı doğrultudadır."

Manchester City, Premier League yönetiminin taraflı etkilerden uzak, bağımsız ve adil bir düzenleyici olarak hareket edeceği inancıyla sekiz yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir."