Lucas Torreira gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray, Süper Lig’de üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu yaptığı organizasyonlarla kutladı.

Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecana sahne olan kutlamalar, ilk olarak köklü tarihinin simgelerinden biri olan Galatasaray Lisesi’nde başladı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler daha sonra RAMS Park’a taşınırken, stat çevresinde saatler öncesinden büyük bir coşku oluştu.

TORREIRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kupa seremonisi öncesinde futbolcuların isimleri tek tek anons edilirken tribünlerden yükselen tezahüratlar geceye damga vurdu.

Özellikle Lucas Torreira için yapılan tezahüratlar sırasında duygusal anlar yaşandı. İsminin stat hoparlörlerinden yankılanmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamayan Uruguaylı yıldız, sahneye çıktığında da oldukça duygusal görüntüler verdi.

Tribünleri alkışlayarak selamlayan Torreira’nın o anları taraftarlardan büyük destek gördü.