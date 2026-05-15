Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Lucas Torreira gözyaşlarını tutamadı

Lucas Torreira gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamalarında sahaya çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Lucas Torreira gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray, Süper Lig’de üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu yaptığı organizasyonlarla kutladı.
Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecana sahne olan kutlamalar, ilk olarak köklü tarihinin simgelerinden biri olan Galatasaray Lisesi’nde başladı.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler daha sonra RAMS Park’a taşınırken, stat çevresinde saatler öncesinden büyük bir coşku oluştu.

Galatasaray kafilesi şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'taGalatasaray kafilesi şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'ta

TORREIRA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kupa seremonisi öncesinde futbolcuların isimleri tek tek anons edilirken tribünlerden yükselen tezahüratlar geceye damga vurdu.
Özellikle Lucas Torreira için yapılan tezahüratlar sırasında duygusal anlar yaşandı. İsminin stat hoparlörlerinden yankılanmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamayan Uruguaylı yıldız, sahneye çıktığında da oldukça duygusal görüntüler verdi.
Tribünleri alkışlayarak selamlayan Torreira’nın o anları taraftarlardan büyük destek gördü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Torreira
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro